Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа
Киев • УНН
Суд отложил избрание меры пресечения Павлу Кириленко, главе Антимонопольного комитета. Прокуроры просят арест с возможностью залога в 121 млн грн, подозревая его в незаконном обогащении на 56 млн грн.
ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко на 27 августа, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Прокуроры просят отправить его под стражу с возможностью залога в более 121 миллион гривен.
На заседании прокуроры описали процессы покупки недвижимости родственниками Кириленко. После Кириленко заявил, что следствием "не собраны доказательства в соответствии с подозрением и отсутствует само событие преступления". Он также заявил, что не сможет выехать за границу без разрешения Кабмина.
Добавим
Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.