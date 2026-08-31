Внезапное наводнение в Гранд-Каньоне — по меньшей мере 15 человек пропали без вести
Киев • УНН
Внезапное наводнение в Аризоне повредило инфраструктуру Гранд-Каньона. Спасатели эвакуируют людей и разыскивают по меньшей мере 15 пропавших без вести.
По меньшей мере 15 человек считаются пропавшими без вести или их местонахождение остается неизвестным после внезапного наводнения в Большом каньоне в американском штате Аризона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Службу национальных парков США, пишет УНН.
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Наводнение произошло в субботу, 29 августа, около 14:30 по местному времени. Стихия обрушилась на район каньона Брайт-Энджел и ранчо Фантом.
На опубликованных после наводнения фотографиях видны повреждения инфраструктуры Большого каньона, в частности остатки каменного моста.
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К операции привлекли сотрудников Национального парка Гранд-Каньон и Департамента общественной безопасности Аризоны.
Спасатели эвакуируют людей из пострадавших районов и пытаются установить местонахождение тех, кто мог оказаться в зоне внезапного наводнения.
Информации о погибших Служба национальных парков пока не сообщала.
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