Раптова повінь у Великому каньйоні – щонайменше 15 людей зникли безвісти
Київ • УНН
Раптова повінь в Аризоні пошкодила інфраструктуру Великого каньйону. Рятувальники евакуюють людей і шукають щонайменше 15 зниклих.
Щонайменше 15 людей вважаються зниклими безвісти або їхнє місцеперебування залишається невідомим після раптової повені у Великому каньйоні в американському штаті Аризона. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Службу національних парків США, пише УНН.
Деталі
Повінь сталася в суботу, 29 серпня, близько 14:30 за місцевим часом. Стихія вдарила по району каньйону Брайт-Енджел та ранчо Фантом.
На оприлюднених після повені фотографіях видно пошкодження інфраструктури Великого каньйону, зокрема залишки кам'яного мосту.
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До операції залучили співробітників Національного парку Гранд-Каньйон та Департаменту громадської безпеки Аризони.
Рятувальники евакуюють людей із постраждалих районів та намагаються встановити місцеперебування тих, хто міг опинитися в зоні раптової повені.
Інформації про загиблих Служба національних парків наразі не повідомляла.
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