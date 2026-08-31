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Раптова повінь у Великому каньйоні – щонайменше 15 людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 1790 перегляди

Раптова повінь в Аризоні пошкодила інфраструктуру Великого каньйону. Рятувальники евакуюють людей і шукають щонайменше 15 зниклих.

Раптова повінь у Великому каньйоні – щонайменше 15 людей зникли безвісти
Фото: АР

Щонайменше 15 людей вважаються зниклими безвісти або їхнє місцеперебування залишається невідомим після раптової повені у Великому каньйоні в американському штаті Аризона. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Службу національних парків США, пише УНН.

Деталі

Повінь сталася в суботу, 29 серпня, близько 14:30 за місцевим часом. Стихія вдарила по району каньйону Брайт-Енджел та ранчо Фантом.

На оприлюднених після повені фотографіях видно пошкодження інфраструктури Великого каньйону, зокрема залишки кам'яного мосту.

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До операції залучили співробітників Національного парку Гранд-Каньйон та Департаменту громадської безпеки Аризони.

Рятувальники евакуюють людей із постраждалих районів та намагаються встановити місцеперебування тих, хто міг опинитися в зоні раптової повені.

Інформації про загиблих Служба національних парків наразі не повідомляла.

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Степан Гафтко

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