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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВМС США вооружат корабли ракетами Patriot для противодействия Китаю

ВМС США вооружат корабли ракетами Patriot для противодействия Китаю

Киев  •  УНН

00:11 • 1023 просмотра

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США планируют установить ракеты-перехватчики Patriot PAC-3 MSE на военные корабли. Это решение принято в ответ на потенциальную угрозу использования Китаем гиперзвукового оружия в Тихом океане.

ВМС США планируют вооружить корабли ракетами Patriot в ответ на угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В ответ на опасения, что Китай может развернуть гиперзвуковое оружие для атак на суда в Тихом океане, Военно-морские силы США продвигаются к плану оснащения некоторых своих кораблей ракетами-перехватчиками Patriot.

Согласно информации представителей промышленности, размещение на борту кораблей ВМС высокогибких перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) позволит противодействовать новым китайским ракетным технологиям, включая высокоманевренные гиперзвуковые системы. Это вооружение, которое ранее использовалось преимущественно армией США, должно стать ключевым элементом в обеспечении безопасности морских маршрутов в регионе.

"Китаю это совсем не понравится": Пекин обеспокоен северокорейскими войсками в россии - FT25 октября 2024, 13:48 • 13953 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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