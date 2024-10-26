ВМС США вооружат корабли ракетами Patriot для противодействия Китаю
Киев • УНН
США планируют установить ракеты-перехватчики Patriot PAC-3 MSE на военные корабли. Это решение принято в ответ на потенциальную угрозу использования Китаем гиперзвукового оружия в Тихом океане.
ВМС США планируют вооружить корабли ракетами Patriot в ответ на угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В ответ на опасения, что Китай может развернуть гиперзвуковое оружие для атак на суда в Тихом океане, Военно-морские силы США продвигаются к плану оснащения некоторых своих кораблей ракетами-перехватчиками Patriot.
Согласно информации представителей промышленности, размещение на борту кораблей ВМС высокогибких перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) позволит противодействовать новым китайским ракетным технологиям, включая высокоманевренные гиперзвуковые системы. Это вооружение, которое ранее использовалось преимущественно армией США, должно стать ключевым элементом в обеспечении безопасности морских маршрутов в регионе.
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