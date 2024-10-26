ВМС США озброять кораблі ракетами Patriot для протидії Китаю
Київ • УНН
США планують встановити ракети-перехоплювачі Patriot PAC-3 MSE на військові кораблі. Це рішення прийняте у відповідь на потенційну загрозу використання Китаєм гіперзвукової зброї в Тихому океані.
ВМС США планують озброїти кораблі ракетами Patriot у відповідь на загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У відповідь на побоювання, що Китай може розгорнути гіперзвукову зброю для атак на судна в Тихому океані, Військово-морські сили США просуваються до плану оснащення деяких своїх кораблів ракетами-перехоплювачами Patriot.
Згідно з інформацією представників промисловості, розміщення на борту кораблів ВМС високогнучких перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) дозволить протидіяти новим китайським ракетним технологіям, включаючи високоманеврені гіперзвукові системи. Це озброєння, яке раніше використовувалося переважно армією США, має стати ключовим елементом у забезпеченні безпеки морських маршрутів у регіоні.
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