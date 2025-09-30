Вместо трех - десять лет: президент Польши предложил повысить требования к получению гражданства

Законопроект предусматривает увеличение минимального периода непрерывного пребывания в Польше с трех до десяти лет (на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или права постоянного проживания), необходимого для признания иностранца гражданином Польши. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Целью предложенного закона является создание условий, которые будут способствовать более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, наличие "устойчивой, фактической связи между иностранцем и государственным сообществом обосновывает принятие его в это сообщество, однако формирование таких связей и интеграция с ним требует времени, а действующий ныне 3-летний срок является недостаточным". Как указано в пояснении к президентскому проекту, "не может быть интеграции, которая обосновывает участие в гражданском сообществе, без пребывания в стране и функционирования в ее обществе".

В документе также обращается внимание на то, что действующий 3-летний период пребывания, необходимый для получения гражданства, "является одним из самых коротких в Европейском Союзе", что, по мнению инициаторов, "может не обеспечить достаточного времени для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социально-правовой реальности".

В пояснении приведены примеры: Венгрия требует 8 лет проживания, Италия, Австрия и Испания — 10 лет, Франция — 5 лет (с возможностью сокращения до 2 лет для выпускников), Германия — 5 лет (с возможностью сокращения до 3 лет после прохождения интеграционного курса), Чехия — 5 лет.

Отмечается, что вступление закона в силу повлечет за собой уменьшение доходов государственного бюджета от уплаты за решение о признании гражданином Польши — с 1 до 3 млн злотых, при условии, что ежегодно рассматривается примерно 10 тыс. таких заявлений. С 1 августа 2025 года такая плата составляет 1000 злотых. В то же время Канцелярия президента обратила внимание, что снижение доходов "частично компенсируется экономией на социальных выплатах".

В проекте предусмотрено, что закон вступит в силу через 30 дней с момента его опубликования.

Дополнение

Президентский законопроект является реализацией обещания, сделанного в пятницу. Руководитель канцелярии президента Збигнев Богуцкий, сообщая тогда о подписании закона о помощи гражданам Украины, заявил, что в понедельник в Сейм поступят два законопроекта: о продлении срока получения польского гражданства и о преследовании за пропаганду бандеризма. Второй из упомянутых проектов также передан в Сейм — он предусматривает изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти.

Напомним

