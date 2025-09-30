$41.320.16
Замість трьох - десять років: президент Польщі запропонував підвищити вимоги до отримання громадянства

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував законопроєкт про збільшення мінімального терміну безперервного перебування в країні для отримання громадянства з трьох до десяти років. Це спрямовано на кращу інтеграцію іноземців та адаптацію до польського суспільства.

Замість трьох - десять років: президент Польщі запропонував підвищити вимоги до отримання громадянства

Проєкт закону передбачає збільшення мінімального періоду безперервного перебування в Польщі з трьох до десяти років (на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або права постійного проживання), необхідного для визнання іноземця громадянином Польщі. Про це повідомляє PAP, пише УНН.

Метою запропонованого закону є створення умов, які сприятимуть повнішій інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства

- йдеться в пояснювальній записці.

На думку авторів проєкту, наявність "стійкого, фактичного зв’язку між іноземцем і державною спільнотою обґрунтовує прийняття його до цієї спільноти, однак формування таких зв’язків і інтеграція з нею вимагає часу, а чинний нині 3-річний термін є недостатнім". Як зазначено в поясненні до президентського проєкту, "не може бути інтеграції, яка обґрунтовує участь у громадянській спільноті, без перебування в країні та функціонування в її суспільстві".

У документі також звертається увага на те, що чинний 3-річний період перебування, необхідний для отримання громадянства, "є одним із найкоротших в Європейському Союзі", що, на думку ініціаторів, "може не забезпечити достатнього часу для опанування польської мови на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціально-правової реальності".

У поясненні наведено приклади: Угорщина вимагає 8 років проживання, Італія, Австрія і Іспанія — 10 років, Франція — 5 років (з можливістю скорочення до 2 років для випускників), Німеччина — 5 років (з можливістю скорочення до 3 років після проходження інтеграційного курсу), Чехія — 5 років.

Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, але з обмеженнями26.09.25, 20:42 • 4631 перегляд

Зазначається, що набуття законом чинності спричинить зменшення доходів державного бюджету від сплати за рішення про визнання громадянином Польщі — з 1 до 3 млн злотих, за умови, що щороку розглядається приблизно 10 тис. таких заяв. З 1 серпня 2025 року така плата становить 1000 злотих. Водночас Канцелярія президента звернула увагу, що зниження доходів "частково компенсується економією на соціальних виплатах".

У проєкті передбачено, що закон набере чинності через 30 днів з моменту його опублікування.

Доповнення

Президентський законопроєкт є реалізацією обіцянки, зробленої у п’ятницю. Керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, повідомляючи тоді про підписання закону про допомогу громадянам України, заявив, що в понеділок до Сейму надійдуть два законопроєкти: щодо продовження терміну отримання польського громадянства та щодо переслідування за пропаганду бандеризму. Другий із згаданих проєктів також передано до Сейму — він передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам’яті.

Нагадаємо

Міністерство освіти Литви пропонує з 2026 року вимагати від іноземців у сфері послуг базове знання литовської мови. Після двох років проживання в країні потрібен буде вищий рівень володіння мовою.

Ольга Розгон

