Вместо кучи разных выплат будет одна: Шмыгаль о проекте базовой социальной помощи
Киев • УНН
Денис Шмыгаль представил план реформирования социальной политики, включая новую систему социальных выплат и пенсионную реформу. Особое внимание уделено поддержке ветеранов через создание специальных пространств и медицинских услуг.
Правительство в этом году планирует запуск реформы новой социальной политики. В Украине будут реализовывать проект базовой социальной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, и объяснил принцип этого проекта, передает УНН.
«В этом году Правительство планирует запуск реформы новой социальной политики. В марте будет проведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году», - сообщил Шмыгаль.
Также он сообщил, что в Украине будут реализовывать проект базовой социальной помощи.
«Вместо кучи различных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, внедрим одну, но существенную выплату», - сказал Шмыгаль.
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Кроме того, он рассказал о ветеранской политике.
«Реабилитация. Лечение. Обучение. Работа. Жилье. Бизнес. Уважение. Это все компоненты новой ветеранской политики, которые будем активно развивать и внедрять. Отдельно в 2025 году планируем запустить первые ветеранские пространства на уровне районов. Продолжим увеличивать количество специалистов по сопровождению ветеранов, которые помогают адаптироваться и получать необходимые услуги», - отметил Шмыгаль.
Премьер также сообщил, что в сфере медицины для ветеранов будут запущены индивидуальные планы обследования и лечения, скрининг хронических заболеваний, расширение психологической поддержки.
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«Начнем также запуск кабинетов заботы о ветеранах, а амбулаторные реабилитационные отделения для ветеранов должны появиться в каждой громаде, где есть лечебное учреждение», - сказал Шмыгаль.
Кроме того, для Министерства по вопросам ветеранов одной из приоритетных задач определено строительство Национального военно-мемориального кладбища.
«В этом году оно должно быть открыто для захоронений погибших героев», - добавил премьер.
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