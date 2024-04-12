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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 06:58  •  20039 просмотра

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Национальный военно-мемориальный комплекс, включающий военное кладбище и музей, будет построен в 8 этапов в течение 129 месяцев (почти 11 лет) в Киевской области на площади более 265 гектаров.

Строительство комплекса Национального военного мемориального кладбища, которое включает не только военное кладбище, но и музейный комплекс, будет проводиться в восемь этапов и должно завершиться за 129 месяцев, то есть почти через 11 лет. Об этом говорится в ответе ГУ "НВМК" на запрос УНН

Детали

Под строительство кладбища два участка, расположенных в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области, вблизи села Мархаловка и Южного кладбища (Вита Почтовая). Общая площадь составляет более 265 гектаров, из которых более 120 гектаров будут занимать непосредственно поля для захоронения и другие необходимые сооружения для обеспечения почетных захоронений

Строительство комплекса разделено на 8 основных очередей, некоторые из которых также делятся на этапы. 

За первый год на первом этапе строительства планируют построить: стелу въездного знака, колумбарную стену, секторы захоронений, остановку общественного транспорта, автобусную стоянку, ангар, 2 артезианские скважины, 2 насосные станции, резервуар запаса воды, котельную, 2 трансформаторные подстанции, общественный туалет, локальные очистные сооружения, газорегуляторный пункт, подъездную дорогу, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. 

Во втором этапе первой очереди: административное здание, часовня, дом траура, хозяйственное здание, здание пункта охраны, магазин ритуальных атрибутов, центральная площадь, центральный монумент, колумбарная стена, сектора захоронений, открытая автостоянка, 2 артезианские скважины и 2 насосные станции, локальные очистные сооружения, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. На работы этого этапа выделено 18 месяцев.  

А вот при реализации второй очереди строительства, которая в целом продлится 17 месяцев, планируется возведение, в том числе и крематория. Также во вторую очередь строительства включены 3 колумбарные стены, секторы захоронений,  газорегуляторный пункт, локальные очистные сооружения, открытая автостоянка, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. 

Относительно крематория, то этап строительства, на котором планируется возведение, согласно проекту, должен быть завершен через 10 месяцев после завершения первой очереди строительства мемориального кладбища. 

В третью очередь войдут: стела въездного знака, гостинично-ресторанный комплекс, общественный туалет, подъездная дорога, трансформаторная подстанция, 2 открытые автостоянки, резервуар запаса воды, локальные очистные сооружения, 2 колумбарные стены, секторы захоронений, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. Ее планируют построить за 1 год и 3 месяца (15 месяцев).

В четвертую очередь войдут: мемориальное здание, 2 колумбарные стены, секторы захоронений, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. Ее планируют построить за 7 месяцев.

В пятую очередь войдут: дом траура, 3 колумбарные стены, секторы захоронений, локальные очистные сооружения, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. Ее планируют построить за 7 месяцев.

В шестую очередь войдут: 3 колумбарные стены, сектора захоронений, общественный туалет, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. Ее планируют построить за 11 месяцев.

В седьмую очередь войдут: площадь со стелой в виде флагштока, 2 колумбарные стены, секторы захоронений, общественный туалет, трансформаторная подстанция, локальные очистные сооружения, инженерные сети, проезды, площадки для контейнеров для хранения твердых бытовых отходов, ограждение. Ее планируют построить за 1 год (12 месяцев).

В восьмую очередь - музейно-выставочный комплекс, газорегуляторный пункт, локальные очистные сооружения, инженерные сети, проезды. Ее планируют построить за 2,5 года (30 месяцев).

Напомним

Первую очередь Национального военного мемориального кладбища планировали ввести в эксплуатацию еще до конца 2023 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
kievКиев
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