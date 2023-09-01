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Першу чергу національного військового меморіального кладовища планують відкрити до кінця року

Першу чергу національного військового меморіального кладовища планують відкрити до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Першу чергу Національного військового меморіального кладовища заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2023 року. Це дозволить вже цього року розпочати поховання українських Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, слова якого наводять у пресслужбі Мінветеранів, пише УНН.

Цитата

“Будівництво меморіалу буде розбите на кілька черг. Ми ставимо собі за мету у першій черзі побудувати сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань. І після введення в експлуатацію першої черги – починаємо поховання, щоб не чекати до повного завершення робіт. Ставимо перед собою амбітні плани – здати в експлуатацію першу чергу до кінця цього року”, – цитує пресслужба коментар Порхуна під час прямого етеру “Громадського радіо”.

Деталі

Він нагадав, що 19 серпня уряд ухвалив постанову про "реалізацію експериментального проєкту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області", зазначили у Мінветеранів. Це дозволить прискорити терміни створення меморіального комплексу, вказали у міністерстві.

Як повідомляється, місце розташування було обрано за такими критеріями: загальна площа земельної ділянки має бути більше ніж 100 гектарів з урахуванням санітарних норм та можливістю будівництва, зручна локація з наявним громадським транспортом, можливість проведення офіційних церемоніальних заходів. І найголовніше – ділянка не повинна мати юридичних перепон, які здатні зупинити будівництво Меморіалу, зауважив Порхун.

Національний меморіал, як повідомляється, включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

“Візуальна складова меморіально кладовища буде розроблена з урахуванням чутливого ставлення громадян до питання увіковічнення пам'яті наших Героїв російсько-української війни. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії”, – розповів перший заступник.

Доповнення

Державним бюджетом України у 2023 році передбачено 65,4 млн гривень на будівництво Національного військового меморіального кладовища. Всі виконавці робіт з проектування і будівництва, вказують у Мінветеранів, будуть визначені через Prozorro. Наразі вже оголошено процедуру торгів на розробку ескізного проєкту Національного військового меморіального кладовища, вказали у міністерстві. 

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