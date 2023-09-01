Первую очередь национального военного мемориального кладбища планируют открыть до конца года

Цитата

“Строительство мемориала будет разбито на несколько очередей. Мы ставим себе цель в первой очереди построить сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет происходить прощание с нашими Воинами, и необходимые сооружения для организации захоронений. И после ввода в эксплуатацию первой очереди – начинаем захоронения, чтобы не ждать до полного завершения работ. Ставим перед собой амбициозные планы – сдать в эксплуатацию первую очередь до конца этого года”, – цитирует пресс-служба комментарий Порхуна во время прямого эфира “Громадське радіо”.

Детали

Он напомнил, что 19 августа правительство приняло постановление о "реализации экспериментального проекта по проектированию Национального военного мемориального кладбища на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области", отметили в Минветеранов. Это позволит ускорить сроки создания мемориального комплекса, указали в министерстве.

Как сообщается, местоположение было выбрано по следующим критериям: общая площадь земельного участка должна быть более 100 гектаров с учетом санитарных норм и возможностью строительства, удобная локация с имеющимся общественным транспортом, возможность проведения официальных церемониальных мероприятий. И самое главное – участок не должен иметь юридических преград, которые способны остановить строительство Мемориала, отметил Порхун.

Национальный мемориал, как сообщается, будет включать военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

“Визуальная составляющая мемориального кладбища будет разработана с учетом чувствительного отношения граждан к вопросу увековечения памяти наших Героев российско-украинской войны. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии”, – рассказал первый заместитель.

Дополнение

Государственным бюджетом Украины в 2023 году предусмотрено 65,4 млн гривен на строительство Национального военного мемориального кладбища. Все исполнители работ по проектированию и строительству, указывают в Минветеранов, будут определены через Prozorro. Сейчас уже объявлена процедура торгов на разработку эскизного проекта Национального военного мемориального кладбища, указали в министерстве.