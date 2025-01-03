Замість купи різних виплат буде одна: Шмигаль про проєкт базової соціальної допомоги

Уряд цього року планує запуск реформи нової соціальної політики. В Україні будуть реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, та пояснив принцип цього проєкту, передає УНН.

"Цьогоріч Уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року", - повідомив Шмигаль.

Також він повідомив, що в Україні будуть реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги.

"Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату", - сказав Шмигаль.

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Окрім того, він розповів про ветеранську політику.

"Реабілітація. Лікування. Навчання. Робота. Житло. Бізнес. Повага. Це все компоненти нової ветеранської політики, які будемо активно розвивати й впроваджувати. Окремо у 2025 році плануємо запустити перші ветеранські простори на рівні районів. Продовжимо збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають адаптуватися та отримувати необхідні послуги", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що у сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки.

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"Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад", - сказав Шмигаль.

Окрім того, для Міністерства з питань ветеранів одним із пріоритетних завдань визначено будівництво Національного військово-меморіального кладовища.

"Цьогоріч воно має бути відкрито для поховань загиблих героїв", - додав прем'єр.

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