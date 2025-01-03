Замість купи різних виплат буде одна: Шмигаль про проєкт базової соціальної допомоги
Київ • УНН
Денис Шмигаль представив план реформування соціальної політики, включаючи нову систему соціальних виплат та пенсійну реформу. Особливу увагу приділено підтримці ветеранів через створення спеціальних просторів та медичних послуг.
Уряд цього року планує запуск реформи нової соціальної політики. В Україні будуть реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, та пояснив принцип цього проєкту, передає УНН.
"Цьогоріч Уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року", - повідомив Шмигаль.
Також він повідомив, що в Україні будуть реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги.
"Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату", - сказав Шмигаль.
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Окрім того, він розповів про ветеранську політику.
"Реабілітація. Лікування. Навчання. Робота. Житло. Бізнес. Повага. Це все компоненти нової ветеранської політики, які будемо активно розвивати й впроваджувати. Окремо у 2025 році плануємо запустити перші ветеранські простори на рівні районів. Продовжимо збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають адаптуватися та отримувати необхідні послуги", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр також повідомив, що у сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки.
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"Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад", - сказав Шмигаль.
Окрім того, для Міністерства з питань ветеранів одним із пріоритетних завдань визначено будівництво Національного військово-меморіального кладовища.
"Цьогоріч воно має бути відкрито для поховань загиблих героїв", - додав прем'єр.
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