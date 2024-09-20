Накопичувальну пенсійну систему планують запроваджувати з 2026 року - Мінсоцполітики

В уряді планують запроваджувати в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2026 року, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

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"Ми розробили законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив'язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина", - сказала міністр.

З її слів, у майбутньому "цільова модель виписана таким чином, що кожній особі в рамках солідарної системи буде покриватися 40 відсотків від того заробітку, який вона заробляла впродовж життя".

Власне це є європейською вимогою, це є європейським стандартом і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо запроваджувати з 2026 року, і пакет законопроектів вже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60 відсотків - сказала Жолнович.

Також вона розповіла про питання допомоги по бідності. "Ми запроваджуємо нову соціальну допомогу, яка буде відходити від прожиткового мінімуму, адже сам прожитковий мінімум є складною величиною, яку потрібно спочатку відв'язати для того, щоб її збільшити. У межах цієї нової допомоги сума покриття видатків для кожного домогосподарства буде більшою", - сказала міністр.

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