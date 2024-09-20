Накопичувальну пенсійну систему планують запроваджувати з 2026 року - Мінсоцполітики
Київ • УНН
Міністр соціальної політики повідомила про плани запровадження накопичувальної пенсійної системи з 2026 року. Готується законопроект для прив'язки пенсій до середньої зарплати та нова система соціальної допомоги.
В уряді планують запроваджувати в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2026 року, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.
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"Ми розробили законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив'язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина", - сказала міністр.
З її слів, у майбутньому "цільова модель виписана таким чином, що кожній особі в рамках солідарної системи буде покриватися 40 відсотків від того заробітку, який вона заробляла впродовж життя".
Власне це є європейською вимогою, це є європейським стандартом і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо запроваджувати з 2026 року, і пакет законопроектів вже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60 відсотків
Також вона розповіла про питання допомоги по бідності. "Ми запроваджуємо нову соціальну допомогу, яка буде відходити від прожиткового мінімуму, адже сам прожитковий мінімум є складною величиною, яку потрібно спочатку відв'язати для того, щоб її збільшити. У межах цієї нової допомоги сума покриття видатків для кожного домогосподарства буде більшою", - сказала міністр.
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