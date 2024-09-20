Накопительную пенсионную систему планируют вводить с 2026 года - Минсоцполитики

В правительстве планируют вводить в Украине накопительную пенсионную систему с 2026 года, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Детали

«Мы разработали законопроект, который позволяет отойти еще больше от формата прожиточного минимума в расчете пенсии и привязать ее к средней заработной плате по Украине и средней заработной плате в течение жизни, которую получил человек», - сказала министр.

По ее словам, в будущем «целевая модель выписана таким образом, что каждому лицу в рамках солидарной системы будет покрываться 40 процентов от того заработка, который он зарабатывал в течение жизни».

Собственно это является европейским требованием, это европейский стандарт и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем вводить с 2026 года, и пакет законопроектов уже готов, он будет подан на Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60 процентов - сказала Жолнович.

Также она рассказала о вопросе помощи по бедности. «Мы вводим новую социальную помощь, которая будет отходить от прожиточного минимума, ведь сам прожиточный минимум является сложной величиной, которую нужно сначала отвязать для того, чтобы ее увеличить. В рамках этой новой помощи сумма покрытия расходов для каждого домохозяйства будет больше», - сказала министр.

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