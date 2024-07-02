В Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк в эфире КИЕВ24, передает УНН.

Украина сейчас не готова к введению накопительной пенсионной системы. Накопительная система, которую предложили в Верховной Раде, говорила о том, что 1,5% будет выплачивать государство и 1-2% должен был выплачивать работодатель - говорит Цимбалюк.

По его словам, таким образом, не ранее 20 лет человек будет иметь реальные средства, кроме солидарной системы, но есть определенные условия.

Для того, чтобы накопительная система работала, нужен реальный фондовый рынок, чтобы те средства, которые будут храниться на частных счетах людей, размещались путем выкупа акций, размещения в других фондовых рынках и получали прибыль. Если даже в принимать такой закон, то нужно знать "четкие правила игры" и помнить, что ближайшие 10-15 лет, оно не заработает - подчеркнул он.

Напомним,

В Украине сейчас работают над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой.