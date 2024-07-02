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Накопичувальна пенсійна система не запрацює найближчі 10-15 років - представник комітету соціальної політики

Київ • УНН

 • 59629 перегляди

Україна не готова до впровадження накопичувальної пенсійної системи зараз через відсутність чіткого законодавства та нерозвинений фондовий ринок.

Накопичувальна пенсійна система не запрацює найближчі 10-15 років - представник комітету соціальної політики

В Україні накопичувальна пенсійна система поки не готова до запровадження, оскільки потрібно забезпечити чітке законодавство та розвиток фондового ринку. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк у ефірі КИЇВ24, передає УНН.

Україна зараз не готова до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система, яку запропонували у Верховній Раді, говорила про те, що 1,5% буде виплачувати держава та 1-2% мав виплачувати роботодавець

- каже Цимбалюк.

За його словами, таким чином, не раніше ніж 20 років людина матиме реальні кошти, крім солідарної системи, але є певні умови.

Для того, щоб накопичувальна система працювала, потрібен реальний фондовий ринок, щоб ті кошти, які будуть зберігатись на приватних рахунках людей, розміщувались шляхом викупу акцій, розміщення в інших фондових ринках і отримували прибуток. Якщо навіть у ухвалювати такий закон, то потрібно знати "чіткі правила гри" і пам’ятати, що найближчі 10-15 років, воно не запрацює

- наголосив він.

Нагадаємо

В Україні зараз працюють над змінами до солідарної пенсійної системи, щоб зробити її більш збалансованою та справедливою.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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