Нынешний старт сезона восхождения на Фудзи ознаменовался новыми условиями для тех, кто хочет подняться на гору, являющуюся символом Японии. Теперь за восхождение нужно заплатить 2000 иен ($12). Кроме того, в день на гору смогут подниматься не более 4 тыс. туристов. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает УНН.

Детали

Гора Фудзи высотой 3776 метров внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодно за сезон, который длится с 1-10 июля (в зависимости от маршрута) до 10 сентября, на вершину поднималось около 300 тыс. человек.

Ожидается, что на фоне рекордного ослабления иены в этом году будет особый спрос на восхождение на Фудзи со всеми вытекающими последствиями для природы и безопасности самих туристов.

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