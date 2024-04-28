Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом

Одно из самых известных мест для фото в Японии будет заблокировано властями, которые возмущены из-за плохого поведения туристов. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Жители Фудзикавагутико обвиняют преимущественно иностранных туристов в том, что они бросают мусор и незаконно паркуются в поисках идеальной фотографии.

На кадре, о котором идет речь, изображен мини-маркет на переднем плане, а за ним возвышается самая известная достопримечательность Японии.

Сочетание высокого вулкана и банального вида одного из самых распространенных магазинов Японии сделали Фудзикавагутико популярным местом для фотографий, а местный чиновник сказал AFP, что это место получило "репутацию того, что это очень японское место".

Они добавили, что город в регионе Яманаси был на грани безумия из-за такого поведения, а некоторые туристы даже вылезали на крыши, чтобы сделать идеальный снимок.

Строительство сетки длиной 2,5 м (8 футов) и 20 м (65,6 футов) - или такой же длины, как поле для крикета - начнется уже на следующей неделе.

Нам жаль, что мы вынуждены это делать из-за некоторых туристов, которые не могут уважать правила сказали чиновники

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