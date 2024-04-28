Панораму на гору Фудзіяму закриють для боротьби з туризмом
Київ • УНН
Влада Японії заблокує одне з найвідоміших місць для фотографій біля гори Фудзі, щоб боротися з поганою поведінкою туристів, зокрема, зі сміттям та нелегальним паркуванням.
Одне з найвідоміших місць для фото в Японії буде заблоковано владою, яка обурена через погану поведінку туристів. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Мешканці Фудзікавагутіко звинувачують переважно іноземних туристів у тому, що вони кидають сміття та незаконно паркуються в пошуках ідеальної фотографії.
На кадрі, про який йде мова, зображений міні-маркет на передньому плані, а за ним височіє найвідоміша пам’ятка Японії.
Поєднання високого вулкана та банального вигляду одного з найпоширеніших магазинів Японії зробили Фудзікавагутіко популярним місцем для фотографій, а місцевий чиновник сказав AFP, що це місце здобуло "репутацію того, що це дуже японське місце".
Вони додали, що місто в регіоні Яманасі було на межі безумства через таку поведінку, а деякі туристи навіть вилазили на дахи, щоб зробити ідеальний знімок.
Будівництво сітки довжиною 2,5 м (8 футів) і 20 м (65,6 футів) - або такої ж довжини, як поле для крикету - розпочнеться вже наступного тижня.
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