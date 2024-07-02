Влада Японії запроваджує збір для туристів за підняття на гору Фудзі
Київ • УНН
Нові умови сходження на гору Фудзі, включаючи плату в розмірі $12 і щоденний ліміт в 4 000 туристів, були введені з метою захисту об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і забезпечення безпеки відвідувачів.
Цьогорічний старт сезону сходження на Фудзі ознаменувався новими умовами для тих, хто хоче піднятися на гору, що є символом Японії. Тепер за сходження потрібно заплатити 2000 єн ($12). Крім того, на день на гору зможуть підніматися не більше 4 тис. туристів. Про це повідомляє агентство Kyodo, передає УНН.
Деталі
Гору Фудзі заввишки 3776 метрів внесено до списку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.
Щорічно за сезон, що триває з 1–10 липня (залежно від маршруту) до 10 вересня, на вершину піднімалося близько 300 тис. осіб.
Очікується, що на тлі рекордного ослаблення єни цього року буде особливий попит на сходження на Фудзі з усіма наслідками для природи і безпеки самих туристів.
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