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Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

Киев  •  УНН

 • 8204 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Власти Польши пока не приняли окончательного решения о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая. Об этом сообщил в пятницу внешнеполитическое ведомство республики, передает УНН.

"Состав делегации на инаугурацию нового президента Украины еще определяется", - информировал МИД Польши.

В четверг в пресс-службе польского лидера Анджея Дуды сообщили, что в календаре президента поездки в Украину на церемонию инаугурации пока нет.

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Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

Президент Петр Порошенко в тот же день подписал указ о создании оргкомитета по инаугурации.

Как сообщал УНН, в этот день в Украине прогнозируются дожди, местами грозы, в Киевской области - без осадков.

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