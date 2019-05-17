Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Власти Польши пока не приняли окончательного решения о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая. Об этом сообщил в пятницу внешнеполитическое ведомство республики, передает УНН.
"Состав делегации на инаугурацию нового президента Украины еще определяется", - информировал МИД Польши.
В четверг в пресс-службе польского лидера Анджея Дуды сообщили, что в календаре президента поездки в Украину на церемонию инаугурации пока нет.
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Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
Президент Петр Порошенко в тот же день подписал указ о создании оргкомитета по инаугурации.
Как сообщал УНН, в этот день в Украине прогнозируются дожди, местами грозы, в Киевской области - без осадков.
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