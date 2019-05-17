Влада Польщі поки не визначилася зі складом делегації на інавгурацію Зеленського

КИЇВ. 18 травня. УНН. Влада Польщі поки не ухвалили остаточного рішення про склад делегації, яка вирушить до Києва на церемонію приведення до присяги обраного президента України Володимира Зеленського, намічену на 20 травня. Про це повідомило в п'ятницю зовнішньополітичне відомство республіки, передає УНН.