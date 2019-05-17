Влада Польщі поки не визначилася зі складом делегації на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Влада Польщі поки не ухвалили остаточного рішення про склад делегації, яка вирушить до Києва на церемонію приведення до присяги обраного президента України Володимира Зеленського, намічену на 20 травня. Про це повідомило в п'ятницю зовнішньополітичне відомство республіки, передає УНН.
“Склад делегації на інавгурацію нового президента України ще визначається”, — інформував МЗС Польщі.
У четвер в прес-службі польського лідера Анджея Дуди повідомили, що в календарі президента поїздки в Україну на церемонію інавгурації поки немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко звільнив понад 10 своїх радників
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Президент Петро Порошенко того ж дня підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.
Як повідомляв УНН, цього дня в Україні прогнозуються дощі, місцями можливі грози, у Київській області — без опадів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського планують провести перепис населення, щоб став можливим “аудит держави”