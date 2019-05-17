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У Зеленського планують провести перепис населення, щоб став можливим "аудит держави"

У Зеленського планують провести перепис населення, щоб став можливим "аудит держави"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У команді новообраного президента України Володимира Зеленського повідомили, що вони мають намір провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації, щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу. Про це заявив ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Блискуче питання (про перепис населення, - ред) і воно у нас стоїть одним з перших. Тому, що ми почали з того, що станом на сьогодні ніхто не розуміє, що в державі є, і хто є в державі. Для того, щоб робити будь-які перетворення, ми повинні знати людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс. Станом на сьогодні – у нас в програмі це вписано і це те, чим ми займемося в перші 100 днів – це оголошення аудиту держави, ми повинні зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить держава", - заявив Стефанчук.

Ідеолог команди Зеленського повідомив, що вони будуть залучати як українські інституції, на які покладено цей обов'язок законодавством, так і міжнародні інституції.

"Зрозуміло, не в усіх сферах ми можемо залучити міжнародні інститути, тому що це пов'язано з державною таємницею. Але для нас важливо сьогодні зрозуміти, який стан фінансових обов'язків в Україні, стан інфраструктури в Україні, стан міжнародних зобов'язань, де ми, в якому світі, і що дуже важливо, про що говорив глядач, скільки реально людей в Україні", - сказав Стефанчук.

Він додав, що від результатів перепису населення України залежить ряд важливих державних питань: кількість депутатів у ВРУ, соціальні програми та інші.

"Це ж не нормально, що у нас сьогодні – ми навіть не знаємо не те що скільки людей, а скільки людей мають якісь правові статуси, тому що якщо ви заглянете в будь-яку обласну адміністрацію, ви побачите, що там половина людей, які мають інвалідність другої групи, чорнобильці, так далі – люди, які ніколи там не були. Нам потрібно провести аудит, і тільки після цього ми можемо чесно з народом почати дискусії, як її розвивати", - додав Стефанчук.

За станом на початок 2017 року населення України становило понад 42,58 млн осіб, а на початок 2018-го скоротилося майже до 42,39 млн чоловік.

Останній Єдиний перепис населення незалежної України проходив у грудні 2001 року. Згідно з ним в Україні налічувалося 48,457 млн жителів. 

Як повідомляв УНН, у липні 2018 року Кабмін доручив Держкомстату провести в грудні 2019 року пробний перепис населення.

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