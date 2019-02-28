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У грудні 2019 року буде проведений пробний перепис населення

У грудні 2019 року буде проведений пробний перепис населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Пробний перепис населення, як підготовчий етап до Всеукраїнського перепису населення запланованого на 2020 рік, буде проведений у грудні 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію зі звіту про діяльність Державної служби статистики України.

Місцем проведення пробного перепису населення визначено Оболонський район м. Києва та Бородянський район Київської області.

Пробний перепис населення проводиться з метою апробації методів та основних організаційних заходів, застосування новітніх технологій та визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час проведення пробного перепису передбачається використання планшетів та Інтернету для збирання відомостей про населення з одночасним занесенням цих даних до бази даних з подальшою розробкою агрегованих даних. Це мінімізує витрати на друк анкет та прискорить процес обробки даних.

Також у Держстатистики повідомили, що ведеться робота з вирішення питання щодо участі у ВПН-2020 населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях, у рамках реалізації зі Світовим банком проекту "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році.

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