У грудні 2019 року буде проведений пробний перепис населення

Місцем проведення пробного перепису населення визначено Оболонський район м. Києва та Бородянський район Київської області.

Пробний перепис населення проводиться з метою апробації методів та основних організаційних заходів, застосування новітніх технологій та визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час проведення пробного перепису передбачається використання планшетів та Інтернету для збирання відомостей про населення з одночасним занесенням цих даних до бази даних з подальшою розробкою агрегованих даних. Це мінімізує витрати на друк анкет та прискорить процес обробки даних.

Також у Держстатистики повідомили, що ведеться робота з вирішення питання щодо участі у ВПН-2020 населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях, у рамках реалізації зі Світовим банком проекту "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році.