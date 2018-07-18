Уряд схвалив проведення пробного перепису населення в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.
Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.
Зазначається, що пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.
Проведення пробного перепису населення дозволить: сформувати технології, відпрацювати інструменти і методи проведення перепису населення; протестувати використання під час перепису планшетів і ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку; опрацювати організаційні заходи проведення перепису, зокрема подальше опрацювання отриманих даних.
Відповідальною за проведення пробного перепису населення уряд призначив Державну службу статистики. Національна поліція має забезпечити публічну безпеку і порядок.
Зазначимо, востаннє Всеукраїнський перепис населення проводився у 2010 році.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.