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Уряд схвалив проведення пробного перепису населення в 2019 році

Уряд схвалив проведення пробного перепису населення в 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.

Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.

Зазначається, що пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.

Проведення пробного перепису населення дозволить: сформувати технології, відпрацювати інструменти і методи проведення перепису населення; протестувати використання під час перепису планшетів і ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку; опрацювати організаційні заходи проведення перепису, зокрема подальше опрацювання отриманих даних.

Відповідальною за проведення пробного перепису населення уряд призначив Державну службу статистики. Національна поліція має забезпечити публічну безпеку і порядок.

Зазначимо, востаннє Всеукраїнський перепис населення проводився у 2010 році.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

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