Правительство одобрило проведение пробной переписи населения в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает УНН.
Это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.
Отмечается, что пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.
Проведение пробной переписи населения позволит: сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения переписи населения; протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку; проработать организационные мероприятия проведения переписи, в частности дальнейшую обработку полученных данных.
Ответственной за проведение пробной переписи населения правительство назначило Государственную службу статистики. Национальная полиция должна обеспечить публичную безопасность и порядок.
Отметим, последний раз Всеукраинская перепись населения проводилась в 2010 году.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.