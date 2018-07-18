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Правительство одобрило проведение пробной переписи населения в 2019 году

Правительство одобрило проведение пробной переписи населения в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 13748 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает УНН.

Это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Отмечается, что пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.

Проведение пробной переписи населения позволит: сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения переписи населения; протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку; проработать организационные мероприятия проведения переписи, в частности дальнейшую обработку полученных данных.

Ответственной за проведение пробной переписи населения правительство назначило Государственную службу статистики. Национальная полиция должна обеспечить публичную безопасность и порядок.

Отметим, последний раз Всеукраинская перепись населения проводилась в 2010 году.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

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