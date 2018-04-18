Кабмін створив комісію для проведення Всеукраїнського перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів, що робота комісії дозволить забезпечити координацію дій центральних, місцевих органів виконавчої влади, задіяних у процесі підготовки проведення перепису. Також займатиметься підготовкою рекомендацій та пропозицій щодо внесення змін до програми Всеукраїнського перепису населення.
"І тут три дуже важливі фактори. Перший - врахування положення нового закону "Про освіту", другий - включення питань, що дозволять отримати додаткову інформацію щодо внутрішньопереміщених осіб. Третя позиція - врахування рекомендацій європейських статистів щодо проведення перепису населення та житлового фонду 2020 року", - сказав він.
Ухвалення документу, за словами С.Кубіва, передбачає внесення пропозицій Кабінету міністрів України щодо терміну проведення пробного перепису населення та вибору варіанту проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.
Він нагадав, що 5 грудня 2001 року було проведено перший Всеукраїнський перепис населення, а 5 грудня 2010 року проведено пробний перепис.
Як повідомляв УНН, у проекті Державного бюджету на 2018 рік у межах фінансування Міністерству економічного розвитку і торгівлі заплановано видатки у сумі 119,7 млн грн для проведення підготовки до Всеукраїнського перепису населення, який має відбутися у 2020 році.