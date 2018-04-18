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Кабмин создал комиссию для проведения Всеукраинской переписи населения

Киев • УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кабмин создал комиссию для проведения Всеукраинской переписи населения

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал, что работа комиссии позволит обеспечить координацию действий центральных, местных органов исполнительной власти, задействованных в процессе подготовки проведения переписи. Также будет заниматься подготовкой рекомендаций и предложений по внесению изменений в программу Всеукраинской переписи населения.

"И здесь три очень важные фактора. Первый - учет положения нового закона "Об образовании", второй - включение вопросов, которые позволят получить дополнительную информацию о внутренеперемещенных людях. Третья позиция - учет рекомендаций европейских статистов о проведении переписи населения и жилищного фонда 2020 года" , - сказал он.

Принятие документа, по словам С.Кубива, предусматривает внесение предложений Кабинета министров Украины относительно срока проведения пробной переписи населения и выбора варианта проведения Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Он напомнил, что 5 декабря 2001 года была проведена первая Всеукраинская перепись населения, а 5 декабря 2010 года проведена пробная перепись.

Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2018 год в рамках финансирования Министерства экономического развития и торговли запланированы расходы в сумме 119 700 000 грн для проведения подготовки к Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.

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