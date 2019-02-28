В декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения

Местом проведения пробной переписи населения определены Оболонский район г. Киева и Бородянский район Киевской области.

Пробная перепись населения проводится с целью апробации методов и основных организационных мероприятий, применение новейших технологий и определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время проведения пробной переписи предполагается использование планшетов и Интернета для сбора сведений о населении с одновременным занесением этих данных в базу данных с последующей разработкой агрегированных данных. Это минимизирует затраты на печать анкет и ускорит процесс обработки данных.

Также в Госстатистики сообщили, что ведется работа по решению вопроса об участии в ВПН-2020 населения, проживающего на временно оккупированных территориях, в рамках реализации со Всемирным банком проекта "Разработка статистических методик и развитие способностей в условиях вооруженного конфликта в Украине".

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.