В декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Пробная перепись населения, как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения запланированного на 2020 год, будет проведена в декабре 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию из отчета о деятельности Государственной службы статистики Украины.
Местом проведения пробной переписи населения определены Оболонский район г. Киева и Бородянский район Киевской области.
Пробная перепись населения проводится с целью апробации методов и основных организационных мероприятий, применение новейших технологий и определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Во время проведения пробной переписи предполагается использование планшетов и Интернета для сбора сведений о населении с одновременным занесением этих данных в базу данных с последующей разработкой агрегированных данных. Это минимизирует затраты на печать анкет и ускорит процесс обработки данных.
Также в Госстатистики сообщили, что ведется работа по решению вопроса об участии в ВПН-2020 населения, проживающего на временно оккупированных территориях, в рамках реализации со Всемирным банком проекта "Разработка статистических методик и развитие способностей в условиях вооруженного конфликта в Украине".
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.