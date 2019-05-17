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У Зеленского планируют провести перепись населения, чтобы стал возможен "аудит государства"

У Зеленского планируют провести перепись населения, чтобы стал возможен "аудит государства"

Киев  •  УНН

 • 14199 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство. Об этом заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Блестящий вопрос (о переписи населения - ред) и он у нас стоит одним из первых. Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. На сегодня - у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней - это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - заявил Стефанчук.

Идеолог команды Зеленского сообщил, что они будут привлекать как украинские институты, на которые возложена эта обязанность законодательством, так и международные институты.

"Разумеется, во всех сферах мы можем привлечь международные институты, потому что это связано с государственной тайной. Но для нас важно сегодня понять, каково состояние финансовых обязательств в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние международных обязательств, где мы, в каком мире, и что очень важно, о чем говорил зритель, сколько реально людей в Украине", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что от результатов переписи населения Украины зависит ряд важных государственных вопросов: количество депутатов в ВРУ, социальные программы и другие.

"Это же не нормально, что у нас сегодня - мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее - люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

По состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42,58 млн человек, а на начало 2018-го сократилось почти до 42,39 млн человек.

Последний Единственный перепись населения независимой Украины проходил в декабре 2001 года. Согласно ему в Украине насчитывалось 48,457 млн человек.

Как сообщал УНН, в июле 2018 года Кабмин поручил Госкомстату провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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