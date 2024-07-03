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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вынесение приговора Трампу отложено, поскольку Верховный суд США постановил експрезиденту иммунитет

Вынесение приговора Трампу отложено, поскольку Верховный суд США постановил експрезиденту иммунитет

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 06:51  •  1834 просмотра

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Вынесение приговора бывшему президенту Трампу по делу о "скрытых деньгах" отложено как минимум до сентября из-за постановления Верховного суда, предоставляющего ему иммунитет от преследования за официальные действия.

Судья Нью-Йорка откладывает вынесение приговора Трампу до сентября после решения Верховного суда об иммунитете. Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Вынесение приговора кандидату от Республиканской партии США по по делу о "скрытых деньгах" было отложено как минимум до сентября - если вообще состоится, - поскольку судья согласился взвесить возможное влияние нового постановления Верховного суда о президентском иммунитете.

Справка

Верховный суд США предоставил бывшему президенту Дональду Трампу иммунитет от уголовных обвинений за действия, совершенные в его официальном качестве.

"Трамп не может быть привлечен к ответственности за осуществление своих основных конституционных полномочий и имеет право, как минимум, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия", — пишет Верховный суд.

План Трампа по НАТО может включать нерасширение на восток - Politico3 июля 2024, 03:55 • 31985 просмотров

Окончательное решение по преступлениям, совершенным во время штурма Капитолийского холма, принимает суд первой инстанции.

Юридическая победа Трампа

Адвокаты Трампа утверждают, что решение Верховного суда заслуживает не только отсрочки вынесения приговора, но и отмены обвинительного приговора в отношении Трампа.

Воздействие постановления об иммунитете является громким и ясным сигналом для правосудия в Соединенных Штатах

- заявил Трамп на своей странице в социальной сети после того, как вынесение приговора было отложено.

Решение об иммунитете практически закрыло дверь для возможности того, что Трамп может предстать перед судом по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в Вашингтоне до голосования в ноябре 2024 года.

НАТО откроет пост в Киеве с целью укрепления помощи Украине, учитывая "приход Трампа" - WSJ2 июля 2024, 13:59 • 20026 просмотров

Сам по себе этот график является победой бывшего президента, который стремился отложить рассмотрение своих четырех уголовных дел после голосования.

Напомним

УНН сообщал, что адвокаты Трампа призывают снять запрет на его публичные заявления, ссылаясь на его право на свободу слова во время президентской кампании 2024 года.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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