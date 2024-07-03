Вынесение приговора Трампу отложено, поскольку Верховный суд США постановил експрезиденту иммунитет

Судья Нью-Йорка откладывает вынесение приговора Трампу до сентября после решения Верховного суда об иммунитете. Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Вынесение приговора кандидату от Республиканской партии США по по делу о "скрытых деньгах" было отложено как минимум до сентября - если вообще состоится, - поскольку судья согласился взвесить возможное влияние нового постановления Верховного суда о президентском иммунитете.

Справка

Верховный суд США предоставил бывшему президенту Дональду Трампу иммунитет от уголовных обвинений за действия, совершенные в его официальном качестве.

"Трамп не может быть привлечен к ответственности за осуществление своих основных конституционных полномочий и имеет право, как минимум, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия", — пишет Верховный суд.

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Окончательное решение по преступлениям, совершенным во время штурма Капитолийского холма, принимает суд первой инстанции.

Юридическая победа Трампа

Адвокаты Трампа утверждают, что решение Верховного суда заслуживает не только отсрочки вынесения приговора, но и отмены обвинительного приговора в отношении Трампа.

Воздействие постановления об иммунитете является громким и ясным сигналом для правосудия в Соединенных Штатах - заявил Трамп на своей странице в социальной сети после того, как вынесение приговора было отложено.

Решение об иммунитете практически закрыло дверь для возможности того, что Трамп может предстать перед судом по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в Вашингтоне до голосования в ноябре 2024 года.

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Сам по себе этот график является победой бывшего президента, который стремился отложить рассмотрение своих четырех уголовных дел после голосования.

Напомним

УНН сообщал, что адвокаты Трампа призывают снять запрет на его публичные заявления, ссылаясь на его право на свободу слова во время президентской кампании 2024 года.