Защита Трампа официально обращается к нью-йоркскому судье с просьбой отменить запрет экс-президенту США на публичные высказывания. Ограничения на подробный ответ нарушают права Трампа, заявляют адвокаты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Защита Трампа официально просит нью-йоркского судью отменить запрет, - адвокаты кандидата в президенты США утверждают в 21-страничном заявлении, обнародованном в среду, что Трамп должен иметь возможность свободно говорить. Среди причин - президентские дебаты, на которых соперники Трампа обсуждают его юридические вопросы в пиковый период его кампании 2024 года.

Оппоненты и противники Трампа используют эти ограничения на детальные ответы "как политический меч для нападения на президента Трампа в связи с этим делом, понимая, что его способность выработать детальный ответ строго ограничена". Об этом заявили юристы Трампа Тодд Бланш и Эмиль Бове в обращении, которое было обнародовано в среду.

Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Справка

Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан выдал ограниченный запрет перед шестинедельным уголовным процессом в отношении Трампа, ссылаясь на серьезные беспокойства относительно безопасности.

Верховный суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по 34 пунктам фальсификации деловой документации в историческом деле, которое беспрецедентно осложнило предвыборную кампанию вероятного кандидата от Республиканской партии на нынешних выборах. Менее чем за два полных дня дебатов присяжные установили, что Трамп намеренно скрыл природу возмещения в размере 130 000 долларов своему бывшему адвокату Майклу Коэну в 2016 году.

Мир больше доверяет Байдену, чем Трампу - исследованиt Pew Research Center

Коэн заплатил актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс от имени Трампа, чтобы она умолчала о предполагаемой сексуальной связи, которая потенциально должна была быть обнародована за несколько недель до выборов 2016 года. Прокуроры утверждали, что Трамп назвал свои возмещения Коэну "юридическими гонорарами", чтобы скрыть, чем они должны были защитить свою кампанию. Он не раскрыл расходы в формах для раскрытия информации.

Приговор Трампу запланирован на 11 июля. Ему грозит до четырех лет тюрьмы, но заключение не является обязательным.

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа