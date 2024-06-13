Напередодні виборів Трамп повинен мати можливість вільно говорити – адвокати кандидата від Республіканської партії
Київ • УНН
Адвокати Трампа закликають зняти заборону на його публічні заяви, посилаючись на його право на свободу слова під час президентської кампанії 2024 року.
Захист Трампа офіційно звертається до нью-йоркського судді з проханням скасувати заборону експрезиденту США на публічні висловлювання. Обмеження на детальну відповідь порушують права Трампа, заявляють адвокати. Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.
Деталі
Захист Трампа офіційно просить нью-йоркського суддю скасувати заборону, - адвокати кандидата у президенти США стверджують в 21-сторінковій заяві, оприлюдненій у середу, що Трамп повинен мати можливість вільно говорити. Серед причин - президентські дебати, на яких суперники Трампа обговорюють його юридичні питання в піковий період його кампанії 2024 року.
Опоненти та супротивники Трампа використовують ці обмеження на детальні відповіді "як політичний меч для нападу на президента Трампа у зв’язку з цією справою, розуміючи, що його здатність виробити детальну відповідь суворо обмежена". Про це заявили юристи Трампа Тодд Бланш та Еміль Бове у зверненні, яке було оприлюднено в середу.
Трамп пропонує встановити тарифи проти нелегальної імміграції07.06.24, 12:09 • 20634 перегляди
Довідка
Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан видав обмежену заборону перед шеститижневим кримінальним процесом щодо Трампа, посилаючись на серйозні занепокоєння щодо безпеки.
Верховний суд Нью-Йорка визнав Трампа винним за 34 пунктами фальсифікації ділової документації в історичній справі, яка безпрецедентно ускладнила передвиборчу кампанію ймовірного кандидата від Республіканської партії на цьогорічних виборах. Менш ніж за два повних дні дебатів присяжні встановили, що Трамп навмисно приховав природу відшкодування в розмірі 130 000 доларів своєму колишньому адвокату Майклу Коену в 2016 році.
Світ більше довіряє Байдену, ніж Трампу - дослідження Pew Research Center12.06.24, 10:53 • 15973 перегляди
Коен заплатив актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс від імені Трампа, щоб вона замовчила про передбачуваний сексуальний зв’язок, який потенційно мав бути оприлюднений за кілька тижнів до виборів 2016 року. Прокурори стверджували, що Трамп назвав свої відшкодування Коену "юридичними гонорарами", щоб приховати, чим вони мали захистити свою кампанію. Він не розкрив витрати у формах для розкриття інформації.
Вирок Трампу заплановано на 11 липня. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці, але ув'язнення не є обов'язковим.
Байден відреагував на вердикт у справі Трампа01.06.24, 01:38 • 37093 перегляди