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Винесення вироку Трампу відкладено, оскільки Верховний суд США постановив експрезиденту імунітет

Київ • УНН

 • 14181 перегляди

Винесення вироку колишньому президенту Трампу у справі про "приховані гроші" відкладено щонайменше до вересня через постанову Верховного суду, що надає йому імунітет від переслідування за офіційні дії.

Винесення вироку Трампу відкладено, оскільки Верховний суд США постановив експрезиденту імунітет

Суддя Нью-Йорка відкладає винесення вироку Трампу до вересня після рішення Верховного суду щодо імунітету. Передає УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Винесення вироку кандидату від Республіканської партії США у справі про "приховані гроші" було відкладено щонайменше до вересня - якщо взагалі відбудеться, - оскільки суддя погодився зважити можливий вплив нової постанови Верховного суду про президентський імунітет.

Довідка

Верховний суд США надав колишньому президенту Дональду Трампу імунітет від кримінальних звинувачень за дії, вчинені в його офіційній якості.

"Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за здійснення своїх основних конституційних повноважень і має право, як мінімум, на презумптивний імунітет від судового переслідування за всі свої офіційні дії", - пише Верховний суд.

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Остаточне рішення щодо злочинів, скоєних під час штурму Капітолійського пагорба, ухвалює суд першої інстанції.

Юридична перемога Трампа

Адвокати Трампа стверджують, що рішення Верховного суду заслуговує не тільки на відтермінування ухвалення вироку, а й на скасування обвинувального вироку щодо Трампа.

Вплив постанови про імунітет є гучним і ясним сигналом для правосуддя у Сполучених Штатах

- заявив Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі після того, як винесення вироку було відкладено.

Рішення про імунітет практично закрило двері для можливості того, що Трамп може постати перед судом у справі про втручання у вибори 2020 року у Вашингтоні до голосування в листопаді 2024 року.

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Сам по собі цей графік є перемогою колишнього президента, який прагнув відкласти розгляд своїх чотирьох кримінальних справ після голосування.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що адвокати Трампа закликають зняти заборону на його публічні заяви, посилаючись на його право на свободу слова під час президентської кампанії 2024 року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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