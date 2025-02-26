Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Сумщины, которые выманили у жены погибшего военнослужащего более полумиллиона. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 25 февраля 2025 года сообщено о подозрении двум жителям города Ахтырка. Подозреваемые, достоверно зная, что женщина после гибели мужа-военнослужащего получает ежемесячную денежную компенсацию, решили обогатиться за ее счет

Отмечается, что мужчины периодически обращались к женщине с просьбой одолжить средства, при этом придумывали сложные жизненные обстоятельства.

Сначала якобы нужно было заплатить за одного из них залог, поскольку он попал в СИЗО. Далее средства нужны были на лечение, на переоформление авто, на разблокирование счетов и так далее. Доверчивая женщина за 5 месяцев успела «одолжить» мужчинам 592 тыс. гривен. Только потом осознала, что они не собираются возвращать долг, поэтому обратилась к правоохранителям