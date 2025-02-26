Виманили понад півмільйона у дружини загиблого військовослужбовця: двом жителям Сумщини оголошено про підозру

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9051 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53503 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96243 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117041 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107880 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151376 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120492 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136067 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55640 перегляди
США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

27 лютого, 12:01 • 22252 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47315 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28798 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23413 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117044 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121619 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151376 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194149 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124108 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126268 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155888 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136271 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143731 перегляди
Актуальне
Виманили понад півмільйона у дружини загиблого військовослужбовця: двом жителям Сумщини оголошено про підозру

Виманили понад півмільйона у дружини загиблого військовослужбовця: двом жителям Сумщини оголошено про підозру

Київ  •  УНН

 • 24239 перегляди

Read in English

Двоє жителів Охтирки обманним шляхом отримали від вдови загиблого військовослужбовця 592 тисяч гривень. Чоловіки вигадували різні життєві обставини для позичання коштів, які не планували повертати.

Прокуратура повідомила про підозру двом жителям Сумщини, які виманили у дружини загиблого військовослужбовця понад півмільйона. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 25 лютого 2025 року повідомлено про підозру двом жителям міста Охтирка. Підозрювані, достовірно знаючи, що жінка після загибелі чоловіка-військовослужбовця отримує щомісячну грошову компенсацію, вирішили збагатитись за її рахунок

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки періодично звертались до жінки з проханням позичити кошти, при цьому вигадували складні життєві обставини.

Спочатку нібито потрібно було заплатити за одного з них заставу, оскільки він потрапив у СІЗО. Далі кошти потрібні були на лікування, на переоформлення авто, на розблокування рахунків і так далі. Довірлива жінка за 5 місяців встигла "позичити" чоловікам 592 тис. гривень. Лише згодом усвідомила, що вони не збираються повертати борг, відтак звернулась до правоохоронців

- додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Агент гру росії за матеріалами СБУ отримав 15 років ув’язнення. Він діяв на Черкащині й шпигував за військовими ешелонами ЗСУ.

Переселенець виявився агентом гру: зрадник отримав 15 років ув'язнення26.02.25, 17:56 • 21791 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
sumyСуми

Звернутися з питань розміщення реклами