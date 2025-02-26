Виманили понад півмільйона у дружини загиблого військовослужбовця: двом жителям Сумщини оголошено про підозру
Київ • УНН
Двоє жителів Охтирки обманним шляхом отримали від вдови загиблого військовослужбовця 592 тисяч гривень. Чоловіки вигадували різні життєві обставини для позичання коштів, які не планували повертати.
Прокуратура повідомила про підозру двом жителям Сумщини, які виманили у дружини загиблого військовослужбовця понад півмільйона. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 25 лютого 2025 року повідомлено про підозру двом жителям міста Охтирка. Підозрювані, достовірно знаючи, що жінка після загибелі чоловіка-військовослужбовця отримує щомісячну грошову компенсацію, вирішили збагатитись за її рахунок
Зазначається, що чоловіки періодично звертались до жінки з проханням позичити кошти, при цьому вигадували складні життєві обставини.
Спочатку нібито потрібно було заплатити за одного з них заставу, оскільки він потрапив у СІЗО. Далі кошти потрібні були на лікування, на переоформлення авто, на розблокування рахунків і так далі. Довірлива жінка за 5 місяців встигла "позичити" чоловікам 592 тис. гривень. Лише згодом усвідомила, що вони не збираються повертати борг, відтак звернулась до правоохоронців
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