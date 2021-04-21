Похищение судьи Чауса: власти Молдовы намерены осмотреть автомобиль, в котором его "вывезли" из страны

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"МИД направил в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса вероятно вывезли с территории Молдовы и поискать доказательства, которые могли бы это подтвердить", - сказал Чокой.

Детали

Ранее МИД объявил о том, что выявило три автомобиля, на которых передвигались предполагаемые похитители, а также установило маршрут их передвижения. Один человек был задержан - подробности о нем не сообщаются. Позже появились сообщения о том, что Чауса вывезли через молдавско-украинскую границу на автомобиле посольства Украины, а за рулем находился военный атташе дипмиссии.

Информацию о том, что МИД потребовал от посла Украины лишить атташе неприкосновенности, именно ведомство не подтвердило и не опровергло.

По словам Чокоя, украинская сторона способствует молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы о том, что же это было".

Publika сообщает, что дозвониться до представителей Посольства Украины, чтобы узнать, получали они запрос МИД, не удалось. В свою очередь, пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел Эмиль Гайтур пообещал раскрыть подробности расследования по делу Чауса позже.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Санду уже поручила провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

После похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы Мая Санду дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.