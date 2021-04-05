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Викраденого суддю Чауса вивезли до України - МВС Молдови

Викраденого суддю Чауса вивезли до України - МВС Молдови

Київ • УНН

 • 56957 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Скандального колишнього суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві і який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже покинули Молдову, перейшовши молдовсько-український кордон. Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку, передає УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

“За словами Войку, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного”, - йдеться у повідомленні.

Войку зазначив, що поки рано говорити про обвинувачення, адже поки є тільки один затриманий.

“Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут”, — розповів Войку.

За словами міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Переписка організаторів злочину теж велася українською, зазначив Войку. Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

“Чаус — громадянин України, проти якого в 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус того, хто попросив притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон”, - розповів Войку.

Нагадаємо

3 квітня з’явилася інформація про викрадення колишнього судді Миколи Чауса. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець, посилаючись на слова його дружини. Він зазначив, що в той же день правоохоронні органи Молдови почали розслідування.

Доповнення

Скандальний колишній суддя Микола Чаус з 2016 року переховується у Кишиневі, однак Молдова відмовила йому в наданні притулку. Це рішення 3 березня 2021 року ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Повідомлялося, що Україна вимагає екстрадиції судді.

Чауса обвинувачують в отриманні хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений в міжнародний розшук.

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