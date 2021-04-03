Колишнього суддю-втікача Чауса викрали у Молдові - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Скандального колишнього суддю Миколу Чауса викрали в Кишиневі. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець, посилаючись на слова його дружини, передає УНН.
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“Щойно подзвонила з Кишинева дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса і повідомила, що її чоловіка там викрали. Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на цю ситуацію”, - написав Кравець.
Він додав, що поліція Молдови вже почала розслідування.
Доповнення
Скандальний колишній суддя Микола Чаус, який з 2016 року ховається в Кишиневі, отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові.
Повідомлялося, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса, вже мало бути засідання.
Чауса обвинувачують в отриманні хабара у 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші у трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений в міжнародний розшук.
Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.
У 2019 слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки в квартирі дружини судді-втікача Миколи Чауса.