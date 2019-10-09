ДБР провело обшук у дружини Чауса
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки у помешканні дружини судді-втікача Миколи Чауса. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми говоримо про обшук у дружини Чауса, так, це відповідає дійсності, слідчі ДБР проводили такі обшуки. На цьому етапі я не можу сказати більшої конкретики, це завадить розслідуванню цього кримінального провадження”, — сказав він.
Зі слів Труби, це кримінальне провадження, в якому з’ясовуються обставини саме виїзду Чауса.
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Нагадаємо, Чауса звинувачують в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів США. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений у міжнародний розшук.
Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.