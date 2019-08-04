З'явилося відео, як суддя-втікач Чаус гуляє Кишиневом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В інтернеті з'явилося відео, як колишній суддя Дніпровського суду Микола Чаус гуляє Кишиневом в супроводі іншого чоловіка. Як повідомляє УНН, відео опубліковано на YouTube каналі Anatol Matasaru 2 серпня.
На відео, опублікованому 2 серпня, видно, як колишній суддя Дніпровського суда Чаус розмовляє по телефону і в супроводі іншого чоловіка пересувається Кишиневом.
Автор відео поставив Чаусу питання, на якій стадії знаходиться його справа в суді. Чаус не відповів на питання.
Як стверджує автор відео, Чаус пересувається Кишиневом з охоронцем. Відео опубліковано 2 серпня, але достовірні дані, що підтверджують дату зйомки відсутні.
Нагадаємо, Чаус звинувачують в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів США. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році колишній суддя був оголошений міжнародний розшук.
Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.
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