Появилось видео, как беглый судья Чаус гуляет по Кишиневу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В интернете появилось видео, как бывший судья Днепровского суда Николай Чаус гуляет по Кишиневу в сопровождении другого мужчины. Как сообщает УНН, видео опубликовано на YouTube канале Anatol Matasaru 2 августа.
На видео, опубликованном 2 августа, видно, как бывший судья Днепровского судаЧаус разговаривает по телефону и в сопровождении другого мужчины передвигается по Кишиневу.
Автор видео задал Чаусу вопросы, на какой стадии находится его дело в суде. Чаус не ответил на вопросы.
Как утверждает автор видео, Чаус передвигается по Кишиневу с телохранителем. Видео опубликовано 2 августа, но достоверные данные подтверждающие дату съемки отсутствуют.
Напомним, Чаус обвиняют в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году бывший судья был объявлен международный розыск.
Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.
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