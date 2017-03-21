Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді М.Чауса

На запитання УНН про те, чи почала молдовська сторона екстрадиційний процес стосовно судді М.Чауса, антикорупційний прокурор Молдови відповів: "Так".

Водночас українські антикорупційні органи наразі не отримали офіційної інформації щодо цього.

Як повідомляв УНН, компетентні органи Молдови пообіцяли якнайшвидше розглянути подання українських антикорупційних органів щодо екстрадиції судді Миколи Чауса.

Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.

Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.