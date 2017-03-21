Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Н.Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Молдова начала экстрадиционную процедуру по украинскому судье Николаю Чаусу, которого Украина подозревает в коррупции. Об этом сообщил УНН сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь.
На вопрос УНН о том, начала ли молдавская сторона экстрадиционный процесс в отношении судьи Н.Чауса, антикоррупционный прокурор Молдовы ответил: "Да".
В то же время украинские антикоррупционные органы пока не получили официальной информации по этому поводу.
Как сообщал УНН, компетентные органы Молдовы пообещали как можно быстрее рассмотреть представление украинских антикоррупционных органов об экстрадиции судьи Николая Чауса.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы .
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составлено руководителем САП 10 августа 2016 года и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 года.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Н.Чауса объявлено в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.