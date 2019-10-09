ГБР провело обыск у жены Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи беглого Николая Чауса. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Если мы говорим об обыске у жены Чауса, да, это соответствует действительности, следователи ГБР проводили такие обыски. На этом этапе я не могу сказать больше конкретики, это помешает расследованию этого уголовного производства", - сказал он.
По словам Трубы, это уголовное производство, в котором выясняются обстоятельства именно выезда Чауса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео, как судья-беглец Чаус гуляет Кишиневом
Напомним, Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов США. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.
Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.