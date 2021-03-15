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Молдова отказала экс-судье Чаусу в предоставлении убежища

Молдова отказала экс-судье Чаусу в предоставлении убежища

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Скандальный бывший судья Николай Чаус, который с 2016 года скрывается в Кишиневе, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на mold-street.com.

Детали

Так, данное решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Дополнение

Комиссия по контролю файлов Интерпола временно приостановила доступ к информации о розыске бывшего судьи Николая Чауса, однако украинские правоохранители его розыск не прекращали.

Напомним

Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.

В 2019 году следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи-беглеца Николая Чауса.

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