Молдова остаточно відмовила екссудді Чаусу в наданні притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Скандальний колишній суддя Микола Чаус, який з 2016 року ховається у Кишиневі, отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові. Про це УНН повідомляє з посиланням на mold-street.com.
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Так, дане рішення 3 березня 2021 року прийняла Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.
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Комісія з контролю файлів Інтерполу тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді Миколи Чауса, проте українські правоохоронці його розшук не припиняли.
Нагадаємо
Чауса звинувачують в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Чаус зберігав гроші у трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений у міжнародний розшук.
Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.
У 2019 році слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки у помешканні дружини судді-втікача Миколи Чауса.