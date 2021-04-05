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Похищенного судью Чауса вывезли в Украину - МВД Молдовы

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину - МВД Молдовы

Киев  •  УНН

 • 56949 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Скандального бывшего судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве и находившегося в Кишиневе, похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу. Об этом рассказал министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

“По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого”, — говорится в сообщении.

Войку отметил, что пока рано говорить об обвинениях, так как пока есть только один задержанный.

“Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут”, — рассказал Войку.

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

“Чаус — гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу”, — рассказал Войку.

Напомним

3 апреля появилась информация о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его жены. Он отметил, что в тот же день правоохранительные органы Молдовы начали расследование.

Дополнение

Скандальный бывший судья Николай Чаус с 2016 года скрывается в Кишиневе, однако Молдова отказала ему в предоставлении убежища. Это решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Сообщалось, что Украина требует экстрадиции судьи.

Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

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