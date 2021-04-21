Викрадення судді Чауса: влада Молдови має намір оглянути автомобіль, в якому його "вивезли" з країни

Цитата

"МЗС направило в Київ офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, на якому Чауса імовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити", - сказав Чокой.

Деталі

Раніше МВС оголосило про те, що виявило три автомобілі, на яких пересувалися ймовірні викрадачі, а також встановило маршрут їх пересування. Одну людину затримали - подробиці про нього не повідомляються. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що Чауса вивезли через молдавсько-український кордон на автомобілі посольства України, а за кермом знаходився військовий аташе дипмісії.

Інформацію про те, що МЗС зажадало від посла України позбавити аташе недоторканності, саме відомство не підтвердило і не спростувало.

За словами Чокоя, українська сторона сприяє молдавській владі: "Давайте разом подивимося, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є питання щодо того, що ж це було".

Publika повідомляє, що додзвонитися до представників Посольства України, щоб дізнатися, чи отримували вони запит МЗС, не вдалося. У свою чергу, прессекретар Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Еміль Гайтур пообіцяв розкрити подробиці розслідування у справі Чауса пізніше.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тисяч доларів готівкою, з яких 80 тисяч сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня стало відомо, що у Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергою глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови Мая Санду двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.