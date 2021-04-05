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Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди: Санду про викрадення українського судді Чауса

Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди: Санду про викрадення українського судді Чауса

Київ • УНН

 • 21101 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Молдови Майя Санду заявила про неприпустимість зникнення людей в країні, зажадавши негайних дій від МВС і Служби інформації і безпеки. Про це вона написала на своїй офіційній сторінці Facebook, передає УНН.

Цитата

“Неприпустимо, щоб в Республіці Молдова зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами Республіки Молдова, доведена чи ні їхня вина. Українського суддю Чауса, який знаходиться на території нашої країни з 2016 року, після звинувачення владою України у хабарництві в 150 тисяч доларів... відвезли в невідомому напрямку. Вимагаю негайних дій від керівництва МВС, головної установи, відповідальної за забезпечення безпеки громадян, і Служби інформації і безпеки для уточнення цього зникнення іноземного громадянина на території Республіки Молдова”, — написала Санду.

Деталі

3 квітня стало відомо про зникнення колишнього судді Миколи Чауса. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець, посилаючись на слова його дружини. Він зазначив, що в той же день правоохоронні органи Молдови почали розслідування.

Станом на 5 квітня ніякої інформації про місцезнаходження скандального колишнього судді немає. Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що викрадачі Чауса на зв’язок не виходили і ніяких вимог не висували.

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